Улан-Батор готовится к ожидаемому повороту событий FIBA U16

Региональный офис ФИБА в Азии в среду, 30 июля, подтвердил составы команд и расписание Кубка Азии ФИБА среди команд до 16 лет 2025 года, который пройдет в Улан-Баторе (Монголия).

Группы и расписание следующие:

Австралия приедет на турнир в качестве действующего трехкратного чемпиона и постарается прервать ничью с Китаем по количеству выигранных титулов на континентальном турнире, который проводится раз в два года и который вот-вот вступит в восьмой раз.

Новая Зеландия, которая стремится завоевать свою прорывную золотую медаль после того, как в последних двух кампаниях заняла второе место, возглавляет группу B, в которую также входят Филиппины, Китайский Тайбэй и Индонезия.

Бронзовые призеры 2023 года из Китая попали в группу C вместе с победителями 2015 года Кореей, Малайзией и хозяевами турнира.

Наконец, в группу D вошли Иран, Япония, Казахстан и Саудовская Аравия.

Групповой этап стартует 31 августа и продлится до 2 сентября. В каждый игровой день будет проведено четыре игры, которые одновременно пройдут на арене MBank и в спортивном комплексе БУЯНТ-УХАА.

Лучшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал, который состоится 5 сентября, а команды, занявшие вторые и третьи места, поборются за четыре оставшиеся путевки через квалификацию в четвертьфинал 4 сентября.

Победители четвертьфинала не только выйдут в полуфинал 6 сентября, но и получат квалификацию на престижный чемпионат мира по баскетболу ФИБА среди команд до 17 лет, который состоится в Стамбуле (Турция) в следующем году.

Финал и матч за третье место состоятся 7 сентября.

Отборочные игры также пройдут в последние два игровых дня турнира.

Финальный этап полностью пройдёт на арене MBank.

