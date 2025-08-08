экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп заявил, что не требует от Путина встречи с Зеленским

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения, что российский лидер Владимир Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в качестве условия двусторонней встречи президентов России и Соединенных Штатов.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, передает The Associated Press.

У президента США спросили, правда ли, что Путину сначала нужно провести встречу с Зеленским, прежде чем встречаться с ним.

«Нет, не нужно. Нет», - ответил Трамп.

У Трампа также спросили, остается ли в силе установленный им крайний срок до 8 августа, до которого Путин должен согласиться на прекращение огня.

«Это зависит от него. Посмотрим, что он скажет. Мы разочарованы», – сказал Трамп.

ABC News и таблоид New York Post со ссылкой на источник в Белом доме ранее сообщили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится только в том случае, если Путин встретится с Владимиром Зеленским. Собеседник Politico в Белом доме уточнял, что встреча президентов РФ и Украины должна состояться до встречи Путина с Трампом.

