Трамп: Алиев и Пашинян 8 августа подпишут мирное соглашение

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 8 августа примет главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках «исторического мирного саммита», цель которого - положить конец многолетнему конфликту двух стран.

Соответствующую запись американский лидер разместил в четверг, 7 августа, в соцсети Truth Social.

Пашинян и Алиев «присоединятся ко мне в Белом доме для официальной церемонии подписания мирного соглашения», написал Трамп.

По его словам, Вашингтон также подпишет двусторонние соглашения «с обеими странами для совместного использования экономических возможностей», которые помогут раскрыть потенциал Южного Кавказа.

«Многие лидеры пытались положить конец войне, но без успеха вплоть до настоящего момента - благодаря «ТРАМПу (появились подвижки)», - написал он далее.

«Моя администрация уже довольно долгое время ведет переговоры с обеими сторонами», - добавил президент США, указав, что «очень гордится этими мужественными лидерами за то, что они поступают правильно».