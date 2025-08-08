В Таджикистане ранее осужденные за лайки в соцсетях смогут обжаловать приговор

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане граждане, получившие наказание за лайки в соцсетях, смогут добиться пересмотра приговора. Но это возможно, если их осудили только за реакции в интернете, а не по ряду статей Уголовного кодекса. Такое пояснение дал журналистам председатель Верховного суда республики Рустам Мирзозода, сообщает «Азия-Плюс».

Впрочем, чиновник сделал оговорку, что в большинстве дел, связанных с лайками под постами или видео, фигурируют обвинения по другим пунктам. В подобных случаях законодательство не предусматривает возможности обжалования решения суда и смягчения наказания.

«Однако, если приговор вынесен только по делу о лайках и репостах, суды готовы пересмотреть приговор», — заявил глава ВС.

По данным Мирзозода, пока обращений в высшую инстанцию по этому вопросу не было.

СМИ добавляет, что ранее аналогичную точку зрения высказывал основатель юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев. По его словам, УК Таджикистана допускает обратную силу закона, если он смягчает наказание или исключает преступность деяния. Таким образом, новые поправки, отменяющие уголовную ответственность за реакции в интернете, могут повлиять не только на будущие дела, но и на завершенные процессы.

В 2018 году в статью 179 (3) («Публичные призывы к совершению преступлений террористического характера и (или) публичное оправдание террористической деятельности») УК республики внесли поправки, предусматривающие наказания за соответствующие действия в интернете, например, лайки в соцсетях, репосты, комментарии. За такие преступления виновным могли назначить от 5 до 15 лет колонии.

В октябре 2024-го президент страны Эмомали Рахмон потребовал от Министерства внутренних дел прекратить преследование граждан за лайки в соцсетях. Глава государства назвал такие обвинения в адрес интернет-пользователей безосновательными, подчеркнув, что подобным действиям силовиков необходимо положить конец.

О том, что Рахмон подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за размещение лайков или иных знаков в социальных сетях, стало известно в мае текущего года.

За месяц до этого, выступая в парламенте, первый заместитель генерального прокурора Умед Каримзода привел статистику, согласно которой по состоянию на апрель 2025 года в тюрьмах находятся 1507 граждан, осужденных за лайки под видеороликами в интернете или за комментарии публикаций, «содержащих террористический и экстремистский контент».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения