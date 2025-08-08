Начато ТЭО по снижению риска наводнений в Улан-Баторе с грантом Всемирного банка в размере $1.3 млн

CentralAsia (MNG) - 7 августа 2025 года глава администрации губернатора столицы Амгалан Дугаржав принял делегацию во главе со старшим специалистом по водоснабжению и санитарии региональной группы Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Джеймсом Тэем.

Встреча прошла в рамках «Проекта по снижению риска наводнений и восстановлению канализации в Улан-Баторе – Плана закупок», реализуемого совместно с Департаментом водных ресурсов Всемирного банка для решения проблем, связанных с наводнениями и водой, с которыми сталкивается город Улан-Батор.

Благодаря гранту Всемирного банка в размере 1,3 млн долларов США началась разработка технико-экономического обоснования и разработки проекта по снижению риска наводнений в Улан-Баторе, которые на данный момент завершены на 30%. Стороны обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве в части детального проектирования и подготовки проекта.

Этот проект по снижению риска наводнений в столице имеет решающее значение для защиты общественной инфраструктуры от потенциальных рисков, предотвращения экономических потерь, продления срока службы канализационных трубопроводов, а также повышения качества и безопасности инфраструктуры.

