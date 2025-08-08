Завершено ТЭО проекта завода по переработке шлама в столице Монголии

CentralAsia (MNG) - Завершены технико-экономическое обоснование и экспертиза проекта строительства завода по переработке шлама, ведется подготовка к следующим этапам проекта.

В рамках 24 мегапроектов, направленных на развитие города Улан-Батор, планируется реализовать проект по сжиганию шлама и выработке электроэнергии в хороо № 20 (подрайон) района Сонгинохаирхан.

Ежедневно предприятие будет перерабатывать 250 кубометров отходов, а его максимальная мощность составит 238 тонн шлама в сутки. За год завод сможет обработать около 843 тысяч кубометров отходов. При этом современные системы очистки воздуха полностью защитят город от вредных выбросов.

Новое производство улучшит экологическую ситуацию в столице и принесёт практическую пользу. Завод будет производить электроэнергию из отходов, защищать почву и воду от загрязнения, а также устранит неприятные запахи в районе. Кроме того, часть отходов можно будет использовать повторно.

Площадь предприятия составит внушительные 40 000 квадратных метров. В рамках проекта также планируется построить дополнительный завод по сжиганию осадка перед городскими очистными сооружениями. Этот современный комплекс станет важным шагом в развитии городской инфраструктуры Улан-Батора и поможет сделать столицу Монголии более экологичной и комфортной для жизни.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения