США получат контроль над стратегическим коридором на Южном Кавказе после соглашения между Арменией и Азербайджаном, - Reuters

Вид на позиции армянской и азербайджанской армий на высотах над селом Хнацах в Сюникской области Армении, 13 мая 2025 года. REUTERS

CentralAsia (CA) - Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, которое собираются подписать лидеры двух стран Никол Пашинян и Ильхам Алиев 8 августа, наделит США исключительными правами на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Церемония состоится 8 августа в Вашингтоне при участии американского президента Дональда Трампа. Соглашение должно приблизить конец многолетнего конфликта между двумя странами, обострившегося перед распадом СССР из-за статуса Нагорного Карабаха.

Регион перешел под контроль Азербайджана в 2023 году, однако у государств остались нерешенные вопросы по разблокированию транспортных путей. Так, Баку заинтересован в прямом наземном сообщении, которое связало бы юго-запад страны с эксклавом Нахичеванью, граничащим с Турцией. Предполагается, что коридор пройдет через территорию Армении — город Мегри в Сюникской области.

По словам источников, именно эту «артерию» будут контролировать США. Проект получил название «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP). Коридор будет эксплуатироваться в соответствии с армянским законодательством, при этом США смогут передать участок консорциуму для строительства инфраструктуры и управления ею, уточнили собеседники агентства. «С помощью коммерческих средств этот шаг откроет регион и предотвратит дальнейшие военные действия», — сказал один из них.

Маршрут рассматривается как альтернатива прежней концепции так называемого «Зангезурского коридора», против которой выступал Ереван. Еще в 2023 году премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что данное словосочетание «служит заглавием для выдвижения территориальных претензий против Армении», и предлагал свой проект под названием «Перекресток мира», в рамках которого планировалось восстановить ранее разобранную железную дорогу на юге страны, чтобы Азербайджан мог ею воспользоваться для прямого сообщения с Нахичеванью.

По словам источников, «Маршрут Трампа» станет ключевым элементом мирного соглашения, которое стороны намерены заключить в пятницу. Кроме того, ожидается, что Армения и Азербайджан официально объявят о завершении участия в Минской группе ОБСЕ, которая с момента своего создания в 1999 году при посредничестве Франции, России и США занималась урегулированием конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Прогресс в армяно-азербайджанском урегулировании наметился в марте, когда регион посетил специальный посланник США Стив Уиткофф. Американские официальные лица считают, что установление мира на Южном Кавказе может подтолкнуть Азербайджан к переговорам о присоединении к «Соглашениям Авраама», которые Трамп заключил между Израилем и четырьмя странами с мусульманским большинством населения в ходе своего первого президентского срока.