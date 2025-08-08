На Солнце произошла вспышка

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Череда солнечных вспышек класса М продолжается, утром в пятницу на звезде произошло ещё одно такое событие, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Последняя вспышка произошла сегодня в 06:53 (мск) — уровень M2.8 (сильная)», - говорится на сайте лаборатории.

Начиная с 3 августа на Солнце после полуторамесячного перерыва произошли уже несколько вспышек класса М. Самая сильная из них достигла балла М4.4.