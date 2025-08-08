экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Солнце произошла вспышка
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Череда солнечных вспышек класса М продолжается, утром в пятницу на звезде произошло ещё одно такое событие, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Последняя вспышка произошла сегодня в 06:53 (мск) — уровень M2.8 (сильная)», - говорится на сайте лаборатории.

Начиная с 3 августа на Солнце после полуторамесячного перерыва произошли уже несколько вспышек класса М. Самая сильная из них достигла балла М4.4.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com