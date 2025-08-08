Бутан выразил просьбу изучить опыт Монголии в области E-Governance

CentralAsia (MNG) - Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Батшугар Энхбаяр принял депутатов Национального собрания Королевства Бутан 7 августа 2025 года. Об этом соощили в ведомстве

Монголия и Королевство Бутан установили дипломатические отношения в 2012 году. В ходе государственного визита Короля Бутана Его Величества Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука в Монголию в 2024 году стороны договорились укреплять свои дружеские отношения, объединяя общие сильные стороны и ресурсы с экономическим сотрудничеством.

На встрече министр Батшугар Энхбаяр рассказал о технологических достижениях и ощутимых общественных преимуществах систем E-Mongolia и E-Business, подчеркнув, что Монголия заняла позицию в категории «Очень высокий» в Индексе развития электронного правительства ООН и за последние два года поднялась на 28 позиций.

Поскольку члены Национальной Ассамблеи Королевства Бутан выразили заинтересованность в изучении успешного внедрения цифровых государственных услуг в Монголии, стороны обменялись мнениями о возможности реализации совместных проектов и программ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения