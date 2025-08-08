Монголия представила текущие меры поддержки РСНВМ, на конференции ООН

Учрал Ням-Осор

CentralAsia (MNG) - Третья Конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), проходит в Авазе, Республика Туркменистан, с 5 по 8 августа 2025 года.

Встреча высокого уровня проводится раз в десять лет для принятия новой десятилетней программы действий, направленной на решение уникальных задач развития, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю.

Представляя Монголию, заместитель премьер-министра и министр экономики и развития Учрал Ням-Осор выступил с речью, в которой изложил позицию Монголии по преодолению транзитных и торговых ограничений, вытекающих из ее статуса страны, не имеющей выхода к морю, и обеспечению эффективной реализации предстоящей Программы действий Авазы для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

В своем выступлении заместитель премьер-министра Учрал выделил несколько ключевых предложений, включенных в проект программы действий: «Увеличение финансирования инвестиций в инфраструктуру», «Создание регионального центра сельскохозяйственных исследований» и «Создание Группы высокого уровня при Генеральном секретаре ООН по вопросам свободы транзита». Заместитель премьер-министра Учрал подчеркнул, что все развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, должны включить эти приоритеты в свои национальные стратегии развития для обеспечения значимого прогресса.

Заместитель премьер-министра Учрал также представил текущие инициативы по защите интересов стран, не имеющих выхода к морю, включая сотрудничество Монголии с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и работу Международного аналитического центра для стран, не имеющих выхода к морю, со штаб-квартирой в Улан-Баторе. Этот аналитический центр проводит исследования и занимается разработкой политики в поддержку устойчивого развития и развития связей в странах, не имеющих выхода к морю.

В открытии конференции приняли участие Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, Президент Республики Туркменистан Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, Председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг, Председатель Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) Боб Рэй и другие высокопоставленные лица.

На развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, приходится 8% населения мира и 12% его территории, однако их вклад в мировую торговлю составляет всего 1,2%. Эти страны остаются экономически изолированными и сталкиваются с постоянно высокими торговыми издержками.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения