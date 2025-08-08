В Таджикистане около 30 сотрудников милиции были уволены за «ожирение»

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане около 30 сотрудников МВД были уволены за излишний вес в течение прошлого года.

Начальник управления кадров и работы с личным составом МВД РТ Хусейн Халилзода сообщил, что в 2024 году около 20 тысяч сотрудников МВД прошли проверку на вес.

«Более 26 человек были уволены за избыточный вес, но им предоставили срок для снижения массы тела. Если они будут соответствовать установленным требованиям, их могут вернуть на службу в МВД. За год 13 сотрудников вернулись в ведомство после того, как привели вес в норму», - отметил он.

Пресс-секретарь МВД Нусратулло Маҳмадзода отметил, что по правилам МВД мужчины должны иметь рост не менее 168 см, а женщины — 160 см. Их вес должен соответствовать росту, и они не должны иметь избыточного жира.

Первые случаи восстановления сотрудников МВД, уволенных за избыточный вес, были зафиксированы в конце января 2017 года, после соответствующего указания министра внутренних дел.

Позднее несколько сотрудников вернулись в органы после того, как снизили вес.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения