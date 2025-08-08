В Казахстане началось строительство первой АЭС

CentralAsia (KZ) - Возле села Улкен в Алматинской области Казахстана состоялась церемония начала строительства первой атомной электростанции в стране, передает informburo.kz.

На мероприятии присутствовали глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Стартовали буровые работы по забору грунта – капсулу с образцами передадут российской стороне для анализа.

Станцию построят по проекту энергоблока №6 Нововоронежской АЭС. По словам Саткалиева, общий объём инвестиций в проект составит около 14-15 млрд долларов. Ещё 21 млрд долларов направят на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры.

Чиновник отметил, что в проект вовлекаются казахстанские предприятия и научные организации, что должно помочь в создании тысячи новых рабочих мест.

Алексей Лихачёв во время выступления заявил, что Казахстан – часть мировой «атомной элиты».

«Казахстан занимает особое место в мировой атомной энергетике. Здесь добывают 40% всего урана планеты. У республики огромный опыт в атомной сфере, ещё с 40-х годов прошлого века мы сотрудничаем в области ядерных технологий», – подчеркнул он.

По словам Лихачёва, «Росатом» предложил Казахстану энергоблок ВВЭР-1200, доказавший свою надёжность в разных странах.

«Мы готовы локализовать до 30% всего объёма капитальных вложений на предприятиях Казахстана. Это откроет новые возможности для машиностроения, приборостроения и систем управления внутри страны», – сказал Лихачёв.

Особое внимание, отметил он, уделят подготовке кадров. В Алматы уже работает филиал исследовательского ядерного университета МИФИ – базового вуза «Росатома». Будущие специалисты проходят стажировки на действующих объектах в России.

«Я уверен, что через пять-семь лет здесь появится не только современная, безопасная АЭС, но и новый город-сад, куда люди захотят переехать и связать с ним свою жизнь», – заключил Лихачёв.

«Росатом» возглавляет международный консорциум по строительству. Конкретные сроки завершения проекта пока не объявили, но ранее власти говорили о планах запустить АЭС в 2030-х годах.

