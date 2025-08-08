Сильная жара ожидается на юге и юго-востоке Казахстана в выходные

CentralAsia (KZ) - В ближайшие три дня, с 9 по 11 августа, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на северо-западе, востоке и в центре республики – сильные дожди, возможен град, сообщает «Казгидромет».

Лишь на юге и юго-востоке Казахстана ожидается жаркая погода без осадков. В южных регионах будет до +36+41 градуса, на юго-востоке – до +32+39 градусов.

На западе Казахстана температура воздуха понизится ночью до +12+23 градусов, днем до +25+37 градусов. На остальной территории температура, наоборот, постепенно повысится.

Также по республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре, востоке ночью и утром туман.

