Путин обсудил с лидерами Узбекистана и Казахстана итоги встречи со спецпосланником Трампа Уиткоффом

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин провел переговоры с узбекистанским лидером Шавкат Мирзиёев и казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили встречу Путина с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщили в Кремле.

Владимир Путин поделился с президентом Узбекистана оценками прошедшей встречи. «Шавкат Мирзиёев, поблагодарив за эту важную информацию, выразил поддержку усилий по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса»,- говорится в пресс-релизе Кремля.

С лидером Казахстана Путин обсудил ход диалога с США по урегулированию украинского кризиса, в том числе итоги недавней встречи со Стивеном Уиткоффом.

«Касым-Жомарт Токаев, выразив признательность за информацию, приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта», - говорится в сообщении Кремля.

