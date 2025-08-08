Жара усилится в выходные в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - 8−10 августа по Узбекистану сохранится преимущественно малооблачная и сухая погода, сообщает Узгидромет.

Преобладающая температура воздуха в пятницу днём составит +35…+37 градусов, по югу до +40 градусов, что близко к климатической норме первой декады августа.

В выходные дни ожидается усиление жары, дневная температура будет в пределах +37…+40 градусов, по югу до +42 градусов.

Ветер 7−12 м/с, 10 августа по северу местами возможно усиление до 13−18 м/с с пыльным поземком.

В Ташкенте в выходные будет преобладать малооблачная погода. Ветер восточный 3−8 м/с.

Температура ночью составит +21…+23 градусов, днём 8 августа +35…+37 градусов, 9−10 августа +37…+39 градусов.