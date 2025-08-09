Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения, - Financial Times

CentralAsia (CA) - Пляжи некоторых из самых знаменитых курортов в мире могут исчезнуть из-за морской береговой эрозии. Этот процесс связан с размытием береговой линии, когда земля смещается вдоль берега. Под угрозой находятся 10% населения земли, проживающие у моря, объекты инфраструктуры и безопасность туристических пляжей, пишет Financial Times (FT).

Процесс береговой эрозии связан с повышением уровня моря из-за глобального потепления, штормов и сильных приливов. Для того чтобы укрепить пляжи, власти стран и городов закупают песок, однако восстановительные работы стоят дорого. В американском городе Родант, где с 2020 года на побережье обрушилось 11 домов и ежегодно уходит от 3 до 4,5 м пляжа, восстановление побережья обойдется в $40 млн. Таких денег, отмечает газета, у властей города нет. В Барселоне ежегодно уходит 30 куб. м песка, что равно по объему 12 олимпийским бассейнам, уточняет FT.

Эксперты пояснили FT, что ситуация усложняется строительством вдоль линии моря, которое только усугубляет процесс эрозии. По их словам, несмотря на все принятые меры, некоторые пляжи могут «окончательно исчезнуть».