В Австралии кораллы стали выцветать и становиться белыми

CentralAsia (CA) - Большой Барьерный риф пострадал от рекордного обесцвечивания кораллов из-за потепления океана в 2024 году, об этом сообщает Австралийский институт морских наук (AIMS) в новом отчете о состоянии коралловых рифов.

Обесцвечивание — процесс, в результате которого кораллы становятся белыми из-за потери симбиотических водорослей и фотосинтетических пигментов, впоследствии они гибнут.

По данным института, Большой Барьерный риф переживает самое сильное обесцвечивание кораллов с 1986 года. Ученые связывают это с тепловым стрессом, вызванным изменением климата. Наиболее пострадала южная часть рифа, где коралловый покров сократился почти на 30%.

Генеральный директор AIMS Селина Стед отметила, что обесцвечивание кораллов становится все более интенсивным и частым. «Чтобы сохранить коралловые рифы в мире, необходимо добиться существенного сокращения выбросов парниковых газов, контролировать местные и региональные факторы, оказывающие на них негативное влияние, и разрабатывать методы, которые помогут рифам адаптироваться к изменению климата и восстанавливаться», — сказала Стед.

Большой Барьерный риф — уникальная экосистема, являющаяся домом для крупнейшей в мире коллекции кораллов (400 видов) и множества других морских обитателей, включая 1,5 тыс. видов рыб, 4 тыс. видов моллюсков.