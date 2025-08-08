NBC: Трамп накричал на Нетаньяху после его слов об отсутствии голода в Газе

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу в конце июля провели телефонный разговор, во время которого израильский премьер заявил президенту США, голод в секторе Газа — это фальсификация, сфабрикованная движением ХАМАС.

Трамп перебил Нетаниягу и «начал кричать, что не хочет слышать, будто голод — это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети в Газе голодают», пишет NBC News со ссылкой на бывшего и действующего американских чиновников, осведомленных о разговоре.

Этот разговор произошел на следующий день после того, как Нетаниягу публично заявил, что «в Газе не проводится политика голода и в Газе нет голода», а Трамп сказал, что «не особенно» верит его словам.

Позже информацию о криках в сторону Нетаньяху опровергли в Тель-Авиве. Согласно заявлению израильских властей, разговор двух лидеров прошел без происшествий.