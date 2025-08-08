Си Цзиньпин и Владимир Путин провели телефонный разговор

Владимир Путин и Си Цзиньпин // Архивное фото

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Синьхуа.

В ходе диалога Си заявил, что Пекин приветствует поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном. Китай также намерен содействовать установлению мира. Уточняется, что беседа прошла по инициативе России.

До этого Путин провел переговоры с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым и казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. С ними президент РФ обсудил прошедшую встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также вопрос конфликта России и Украины.

Мирзиёев и Токаев приветствовали дипломатическое урегулирование конфликта.

Российский президент провел переговоры в преддверии встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Она ожидается на следующей неделе, сейчас идет подготовка к переговорам. Fox News передавал, что встреча может пройти в Риме 11 августа. Источник ТАСС опроверг эту информацию. По заявлению собеседника агентства, Москву не устроит Европа в качестве места встречи.