Сотрудничество с Великобританией станет основой для ускорения цифрового перехода Монголии, — министр

Министр цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Батшугар Энхбаяр провел совместную встречу с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии Фионой Блайт.

В начале встречи министр Батшугар Энхбаяр выразил благодарность Великобритании за поддержку, оказанную ею в проведении оценки кибербезопасности Монголии совместно с исследователями из Международного центра по наращиванию потенциала в области кибербезопасности Оксфордского университета, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в проведении национальной оценки рисков кибербезопасности, которая начнется в октябре этого года.

Посол Фиона Блайт поддержала запрос и высоко оценила усилия Монголии по разработке единого веб-сайта для государственных органов и предоставлению государственных услуг гражданам открыто и оперативно. Она также выразила свою приверженность включению монгольских девочек и женщин в цель по оказанию помощи не менее 50 миллионам женщин и девочек в обеспечении безопасного и ответственного использования интернета к 2030 году в рамках британской «Стратегии цифрового развития», направленной на поддержку развивающихся стран.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам исследований и сотрудничества в области новых передовых технологий в области связи, информационных технологий и кибербезопасности с участием университетов и научно-исследовательских институтов.

Министр Батшугар также подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами послужит основой для ускорения цифрового перехода Монголии и укрепления международного партнерства. «Двустороннее сотрудничество послужит важной основой для ускорения цифрового перехода Монголии, обеспечения кибербезопасности и расширения международного партнерства».

Министр также сообщил: «Сектор ведомства будет работать над созданием базовой экономической инфраструктуры на основе искусственного интеллекта в рамках государственного бюджета на 2026 год».

