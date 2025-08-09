экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске

CentralAsia (KZ) -  

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Долгожданная встреча между мной, Президентом Соединенных Штатов Америки, и Президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в Великом штате Аляска. Подробности будут позже. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — говорится в посте американского президента.

Вскоре помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что встреча президентом пройдет 15 августа на Аляске.

По словам Ушакова, Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча президентом пройдет в России, президенту США передано соответствующее приглашение. 

7 августа Путин говорил, что Объединенные Арабские Эмираты стали бы «вполне подходящим местом» для его предстоящей встречи с Трампом.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест», — заявлял президент России.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com