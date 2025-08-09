Армения и Азербайджан подписали декларацию о прекращении боевых действий

CentralAsia (CA) -

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о прекращении боевых действий. Церемония прошла в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа.

«Армения и Азербайджан стремятся прекратить любые противостояния, открыть торговлю, туризм и дипломатические отношения, уважать суверенитет друг друга и территориальную целостность», — заявил Трамп в эфире Белого дома на YouTube.

Он отметил, что США договорились со странами о сотрудничестве в энергетике. Вашингтон будет работать с Арменией над развитием транзитного коридора с Азербайджаном. По словам Трампа, отношения лидеров двух стран, которые редко встречаются, будут развиваться положительно.

6 августа стало известно, что Армения и Азербайджан при посредничестве США подпишут меморандум о взаимопонимании. Встречу на уровне первых лиц подтвердили в Ереване. 7 августа Ильхам Алиев прибыл в США с рабочим визитом.