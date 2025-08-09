экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
The Mongolz одержала победу над ENCE на BLAST Bounty 2025 Season 2

CentralAsia (MNG) -  

Итоговый счет матча – 2:1, сборная Монголии сумела справиться с соперником.

Первая карта Mirage закончилась для победителя с большим усилием и счетом 13:10, а Dust2 пошел не по плану, и ENCE перехватили инициативу, вырвав победу в раунде — 9:13. Nuke стал решающим и рассудил соперников, The Mongolz собрались и показали, что они одна из самых сильных команд — 13:5.

BLAST Bounty 2025 Season 2 — промежуточный онлайн-турнир, который позволяет командам пройти в финальный этап — он пройдет на Мальте с 14 по 17 августа. Призовой фонд BLAST Bounty 2025 S2 Finals составляет 500 тысяч долларов.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

