В России приостановили работу 6 аэропортов

CentralAsia (CA) - Аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска временно приостановили прием и отправку рейсов. Такие ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

Подобные меры принимаются на фоне атак БПЛА.

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 97 беспилотников над 11 российскими регионами. Также временно остановил работу аэропорт Саратова.