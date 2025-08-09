Умер российский актер Иван Краско

CentralAsia (CA) - Народный артист России Иван Краско скончался в возрасте 94 лет, сообщил концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

Краско родился 23 сентября 1930 года. Советский и российский актёр, народный артист России. В 1953 году окончил Первое балтийское высшее военно-морское училище по специальности офицер-артиллерист. В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, после окончания которого был принят в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра имени Максима Горького. С 1966 года был актёром Драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

В кино дебютировал в середине 1960-х годов, сыграв эпизодическую роль в психологическом детективе «Авария». Впоследствии сыграл более 100 ролей. Известен по ролям в фильмах «Блокада», «Афганский излом», «Господин оформитель», «Особенности национальной охоты в зимний период» и других.