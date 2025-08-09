КНДР начала демонтаж громкоговорителей вдоль границы с Южной Кореей

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - КНДР в субботу приступила к демонтажу громкоговорителей, установленных вдоль межкорейской границы для пропагандистских трансляций, после того как Южная Корея убрала свои, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединённое командование начальников штабов (ОКНШ).

«Сегодня утром зафиксирована деятельность северокорейских военных по демонтажу громкоговорителей, направленных на Южную Корею, в отдельных районах», - заявили в ОКНШ.

По данным Ренхап, КНДР установила такие громкоговорители примерно в 40 местах, в некоторых из которых демонтаж уже завершен. Эти действия рассматриваются как ответ на демонтаж около 20 стационарных громкоговорителей, направленных в сторону КНДР, который южнокорейские военные провели 5 августа.