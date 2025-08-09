экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский: Украина не намерена идти на территориальные уступки
Предыстория: Трамп: Зеленский должен быть готов «кое-что подписать»

CentralAsia (CA) -  Украина готова к «реальным решениям, которые могут принести мир», но украинцы «не отдадут свою землю», сказал президент страны Владимир Зеленский, комментируя заявление президента США Дональда Трампа. 

Зеленский сказал, что «ответ на украинский территориальный вопрос уже заложен в Конституции Украины», и «никто не отступит от этого». «Любые решения, направленные против нас, любые решения, принятые без Украины,— это одновременно решения против мира. Они ничего не дадут... Это нереализуемые решения», - написал президент Украины. 

15 августа Дональд Трамп встретится на Аляске с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят варианты долгосрочного урегулирования военного конфликта на Украине.

