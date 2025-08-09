экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ОТГ приветствует подписание мирной декларации Азербайджаном и Арменией
Предыстория: Армения и Азербайджан подписали декларацию о прекращении боевых действий

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев прокомментировал подписание 8 августа совместной декларации о мире между Азербайджаном и Арменией.

«Я приветствую подписание совместной декларации президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, а также подписание в качестве свидетеля президентом Соединенных Штатов Америки по итогам их встречи 8 августа 2025 года в Вашингтоне, США.

Я решительно поддерживаю подписание согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Азербайджан и Республикой Армения, а также совместного обращения министров иностранных дел обеих стран в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

Это историческое событие знаменует собой важный этап на пути к установлению прочного мира, стабильности и процветания в регионе Южного Кавказа и за его пределами», - заявил Кубанычбек Омуралиев. 

