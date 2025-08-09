экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Иран выступил против создания коридора, который соединит две части Азербайджана через Армению
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Иран резко осудил проект транспортного маршрута между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичеванью через юг Армении. Коридор, получивший название «маршрут Трампа ради международного мира и процветания», по данным РБК со ссылкой на зарубежные СМИ, планируется передать США в аренду на 99 лет.

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти назвал идею «попыткой превратить Южный Кавказ в ничейную территорию». Он заявил, что коридор станет не транзитным путем, а «кладбищем для наемников Трампа». По его словам, Тегеран уверен, что Россия стратегически против проекта, но даже без нее Иран намерен «защищать безопасность Южного Кавказа».

Зангезурский коридор соединит Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении, граничащую с Турцией. По данным Bloomberg, маршрут может стать частью крупного торгового пути между Западом и Востоком. CNN и Reuters сообщают, что проект останется под юрисдикцией Армении, но США передадут его в управление консорциуму, ответственному за строительство и эксплуатацию. The Economist предполагает, что реализация проекта ослабит влияние России в регионе.

