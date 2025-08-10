Лидеры ЕС обратились к Трампу

CentralAsia (CA) - Лидеры Европейского союза (ЕС) обратились к президенту США Дональду Трампу, призвав его защитить интересы безопасности Европы и Украины. Об этом указано в декларации главы Еврокомиссии и лидеров Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании, посвященной предстоящей встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы. Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины», — указано в документе.

По их мнению, серьезные переговоры должны проводиться «только в условиях перемирия», а их отправной точкой должна стать нынешняя линия соприкосновения. Европейские лидеры также отметили, что конфликт на Украине можно завершить только при сочетании «дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится15 августа на Аляске.