В Алматы спасли женщину, повисшую на кондиционере
- Казахстан, происшествия
- 6:53, 10 августа 2025
- Просмотров: 1657
CentralAsia (KZ) - В Алматы спасли женщину, которая при мытье окон оступилась и повисла на кронштейне внешнего блока кондиционера на пятом этаже 12-этажного жилого дома, передает Tengrinews.kz.
На вызов прибыли пожарные, медики, полиция и спасатели.
Женщину сняли с опасной высоты и передали в руки медицинских работников. Серьезных травм не было.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения