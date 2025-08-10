В Алматы спасли женщину, повисшую на кондиционере

CentralAsia (KZ) - В Алматы спасли женщину, которая при мытье окон оступилась и повисла на кронштейне внешнего блока кондиционера на пятом этаже 12-этажного жилого дома, передает Tengrinews.kz.

На вызов прибыли пожарные, медики, полиция и спасатели.

Женщину сняли с опасной высоты и передали в руки медицинских работников. Серьезных травм не было.

