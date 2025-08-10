экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан и Таджикистан откроют два новых пункта пропуска на границе

CentralAsia (CA) -  Узбекистан и Таджикистан откроют два новых пункта пропуска на границе — «Бекабад авто» в Ташкентской области и «Ховасобод» в Сырдарьинской.

Они начнут работу в воскресенье, 10 августа, с 6:00 утра и будут обслуживать граждан третьих стран и легковой транспорт.

Открытие предусмотрено межправительственным соглашением.

Ранее, с 18 июня, на круглосуточный режим перешли несколько КПП на границе Узбекистана и Кыргызстана для упрощения передвижения и сокращения очередей.

