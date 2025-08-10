Узбекистан и Таджикистан откроют два новых пункта пропуска на границе
- Азия и мир, экономика
- 7:20, 10 августа 2025
- Просмотров: 638
CentralAsia (CA) - Узбекистан и Таджикистан откроют два новых пункта пропуска на границе — «Бекабад авто» в Ташкентской области и «Ховасобод» в Сырдарьинской.
Они начнут работу в воскресенье, 10 августа, с 6:00 утра и будут обслуживать граждан третьих стран и легковой транспорт.
Открытие предусмотрено межправительственным соглашением.
Ранее, с 18 июня, на круглосуточный режим перешли несколько КПП на границе Узбекистана и Кыргызстана для упрощения передвижения и сокращения очередей.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.