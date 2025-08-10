Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев обсудили мирную декларацию и развитие сотрудничества

- Азия и мир, политика
7:22, 10 августа 2025
CentralAsia (CA) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мирную декларацию между Азербайджаном и Арменией, а также перспективы развития двусторонних отношений и новые совместные проекты.
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с подписанием в Вашингтоне мирной декларации, выразив уверенность, что скорейшее заключение полноценного мирного соглашения станет важным шагом для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.
Главы государств рассмотрели актуальные вопросы укрепления стратегического партнерства и союзничества, реализацию договоренностей, достигнутых в ходе июльского государственного визита Шавката Мирзиёева в Азербайджан.
Отмечено, что с начала года товарооборот между странами вырос на 30 %. Формируется портфель перспективных проектов кооперации, в том числе в рамках подписанного Соглашения о разделе продукции по стратегическому проекту в нефтегазовой сфере.
Лидеры также согласовали график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне.