Американец попал в психбольницу из-за советов ChatGPT

CentralAsia (CA) - В США мужчина оказался в психиатрической больнице на принудительном лечении после того, как в течение трёх месяцев употреблял бромид вместо соли, следуя совету ChatGPT.

Это привело к отравлению и развитию психоза, сообщается в статье врачей Американской коллегии врачей и Американской кардиологической ассоциации, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine.

Пациент поступил в медучреждение с паранойей, галлюцинациями и отказом от воды. Он подозревал, что его отравил сосед. Медики быстро выявили высокое содержание бромида в организме и госпитализировали его в психиатрическое отделение.

По словам мужчины, он хотел сократить потребление соли и, опираясь на рекомендации ChatGPT, заменил ее на бромид, купленный онлайн. Проверка показала, что искусственный интеллект действительно мог выдать подобный совет без предупреждения о рисках.

Через три недели лечения пациент был выписан. Врачи Университета Вашингтона напомнили, что бромид ранее применяли в медицине, но отказались от него из-за токсичности при длительном использовании. Сейчас он встречается лишь в отдельных ветеринарных препаратах и добавках.