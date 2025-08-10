Генштаб Вооружённых сил Монголии встретился с военным атташе США
CentralAsia (MNG) -
Генеральный штаб Вооружённых сил Монголии встретился с военным атташе США в Монголии и обменял мнения о военном сотрудничестве двух стран.
8 августа в Генеральном штабе Вооружённых сил бригадный генерал Баатар Балджид принял подполковника Джея Маллоя, назначенного военным атташе США в Монголии.
Бригадный генерал Баатар поздравил подполковника Джея Маллоя с назначением на должность военного атташе США и обменял мнения о военном сотрудничестве двух стран.
источник: MiddleAsianNews
