Генштаб Вооружённых сил Монголии встретился с военным атташе США

Генеральный штаб Вооружённых сил Монголии встретился с военным атташе США в Монголии и обменял мнения о военном сотрудничестве двух стран.

8 августа в Генеральном штабе Вооружённых сил бригадный генерал Баатар Балджид принял подполковника Джея Маллоя, назначенного военным атташе США в Монголии.

Бригадный генерал Баатар поздравил подполковника Джея Маллоя с назначением на должность военного атташе США и обменял мнения о военном сотрудничестве двух стран.

