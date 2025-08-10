экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Генштаб Вооружённых сил Монголии встретился с военным атташе США

CentralAsia (MNG) -  

Генеральный штаб Вооружённых сил Монголии встретился с военным атташе США в Монголии и обменял мнения о военном сотрудничестве двух стран.

8 августа в Генеральном штабе Вооружённых сил бригадный генерал Баатар Балджид принял подполковника Джея Маллоя, назначенного военным атташе США в Монголии.

Бригадный генерал Баатар поздравил подполковника Джея Маллоя с назначением на должность военного атташе США и обменял мнения о военном сотрудничестве двух стран.

источник: MiddleAsianNews

