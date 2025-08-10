В Тель-Авиве прошли протесты из-за планов захватить Газу

CentralAsia (CA) - Свыше 100 тыс. человек вышли на улицы в Тель-Авиве, протестуя против планов премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по эскалации войны в секторе Газа, сообщает The Guardian со ссылкой на организаторов — общественную организацию «Форум семей заложников и пропавших без вести».

The Times of Israel пишет о десятках тыс. собравшихся в нескольких городах, в том числе минимум 10 тыс. в Тель-Авиве.

Люди требовали прекратить военные действия и освободить около 50 оставшихся заложников, удерживаемых боевиками в Газе. Они размахивали израильскими флагами и несли плакаты с изображениями заложников, а также с антиправительственными лозунгами.

В израильских городах регулярно проходят митинги с призывом к правительству заключить перемирие и соглашение об освобождении заложников с палестинской группировкой ХАМАС.

Протесты усилились после заявления правительства о планах захвата сектора Газа, несмотря на внутреннюю и международную критику. Большинство израильтян, согласно данным опросов, поддерживают немедленное перемирие, отмечает The Guardian.

Израильский кабинет министров по безопасности несколько дней назад принял решение об оккупации города газа. Как писал Axios, этому предшествовали десятичасовые консультации. По данным The Washington Post, часть высокопоставленных военных выступали против этого сценария. Ynet уточняел, что среди них был начальник Генштаба Эяль Замир.

Решение может стать шагом к полной оккупации территории сектора Газа, а операция может занять несколько месяцев, отмечал Axios.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до этого заявил, что Израиль не собирается аннексировать сектор Газа после окончания конфликта с ХАМАС и хочет передать контроль над регионом временному органу управления.