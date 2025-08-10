В Китае зафиксирован рост заболеваемости лихорадкой чикунгунья

// Euronews

CentralAsia (CA) - В Китае зафиксирован рост заболеваемости лихорадкой чикунгунья.

По данным регионального центра по контролю и профилактике заболеваний, в провинции Гуандун с 3 по 9 августа выявлено 1387 новых случаев. Это почти вдвое меньше, чем неделей ранее, когда зарегистрировали 2892 заболевших.

Наибольшее число инфицированных — 1212 человек — приходится на город Фошань, где вспышка началась в начале июля. В административном центре провинции, Гуанчжоу, за тот же период подтверждено 103 случая, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства. С начала эпидемии в Гуандуне зарегистрировано свыше 8 тысяч заболевших. Медики также отметили более 100 случаев лихорадки денге.

Лихорадка чикунгунья — это вирус, который распространяется через укусы комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus. Среди симптомов — резкая лихорадка, озноб, боли в суставах и спине, высыпания. Инкубационный период может длиться от 3 до 12 дней. Роспотребнадзор ранее подчеркнул, что в России рисков распространения заболевания нет.