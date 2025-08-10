Полиция Лондона арестовала более 400 протестующих сторонников Палестины

CentralAsia (CA) - Британская полиция арестовала 466 человек во время субботней акции протеста в центре Лондона в поддержку недавно запрещенной пропалестинской группы.

Столичная полиция сообщила на своей странице X, что еще восемь человек были арестованы за другие правонарушения, в том числе пять - за нападение на полицейских.

В преддверии акции группа по защите гражданских прав Amnesty International выпустила заявление, в котором призвала столичную полицию не производить аресты мирных демонстрантов.

В начале июля парламент страны запретил группу «Палестинское действие», признав уголовным преступлением ее публичную поддержку. Это произошло после июньского инцидента, когда активисты повредили два самолёта на базе ВВС в знак протеста против израильского наступления в Газе.

9 августа на Парламентской площади собралось более 500 человек с антивоенными плакатами. Полиция ожидает три напряжённых дня протестов.