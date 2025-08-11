Монгольские школьники завоевали бронзовые медали на II Международной олимпиаде по ИИ

В Пекине завершилась 2-я Международная олимпиада по искусственному интеллекту (IOAI)!

В течение двух дней 300 школьников из 61 страны соревновались в мозговом штурме шести концепций машинного обучения и искусственного интеллекта.

Монголию представляли восемь учащихся средних школ из двух команд. В командном зачете Бразилия и Монголия разделили 27-е место, завоевав соответственно две и две бронзовые медали.

Бронзовые медали завоевали ученик 11 класса столичной общеобразовательной школы «Оюунлаг» ХАНГЭРЭЛ Сугаррагчаа и ученик 12 класса столичной общеобразовательной школы «Эрхэт Эрдэм» ИРМУУН Чинбат. Ученик 10 класса столичной общеобразовательной школы «Хобби» ЭРХЭС Унэнтөгс получил Почетное упоминание.

На финальном этапе сборная Монголии встретилась с 300 соперниками из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, Китай, Мексику, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию и Японию. Финал проходил в течение двух дней и состоял из командного и индивидуального туров. Участники программировали роботов и решали нестандартные задачи из разных областей — от машинного обучения до обработки естественного языка.

На первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая прошла в 2024 году в Болгарии, команда Монголии завоевала серебряную медаль, в которой участвовали 41 команда из разных стран.

Напомним, в июле в Монголии успешно прошла первая Национальная олимпиада по искусственному интеллекту. В целях популяризации образования в области искусственного интеллекта (ИИ) по всей стране и поддержки карьерных устремлений школьников, Монгольская ассоциация олимпиад по искусственному интеллекту совместно с факультетом информационных технологий и электроники Национального университета Монголии успешно организовала первую Национальную олимпиаду по искусственному интеллекту. Мероприятие получило значительную поддержку со стороны государственных органов, включая Министерство образования и науки, Министерство цифрового развития, инноваций и коммуникаций, а также известных частных организаций, таких как Buren Score LLC, SmartLogic LLC и Rookie System LLC.

