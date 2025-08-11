Монгольский ученик завоевал бронзу на Международной олимпиаде по ядерной науке

Монголия завоевала бронзовую медаль на Международной олимпиаде по ядерной науке 2025 года (INSO), которая проходила в Куала-Лумпуре, Малайзия, с 30 июля по 6 августа. В ней приняли участие 56 школьников из 14 стран, соревновавшихся в передовых дисциплинах в области ядерной науки.

Ученик 11 класса Общеобразовательной средней школы при Монгольском университете науки и технологий ХУСЛЭН Ганзориг завоевал бронзовую медаль. Также успешно выступили ученики той же средней школы: ХАЧИУН Худэрчулуун, ОДЖАРГАЛ Одхуу и СУНДЭРЪЯА Гансух.

Монгольские дети завоевали две золотые медали на первой Международной олимпиаде по ядерной физике, состоявшейся в Нью-Кларке (Филиппины) в августе 2024 года. Таком образом, за всю историю INSO Монголия завоевала три бронзовых медали.

Международная олимпиада по ядерной науке (INSO), организованная Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), — это международное соревнование для учащихся в возрасте до 20 лет из Азиатско-Тихоокеанского региона. Ядерная наука и технологии широко применяются не только в энергетике, но и в медицине, сельском хозяйстве, криминалистике, сохранении культурного наследия и других областях. Ядерная наука также вносит значительный вклад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. INSO стремится посредством теоретических и практических экзаменов углубить знания участников, улучшить их навыки и повысить осведомленность о мирном использовании ядерной науки и технологий.

