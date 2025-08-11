Новость для любителей вина: Итальянская винодельня Tommasi Winery выпустила вино, названное в честь монгольского оперного певца

Винодельня Tommasi Winery выпустила вино Tommasi Amarone della, названное в честь монгольского оперного певца Амартувшина Энхбата, всемирно известного баритона.

Это вино Amarone официально прибыло в Монголию. Желающие его приобрести могут сделать заказ в DolceVita Mongolia Dolce Vita. Превосходное классическое вино семьи Томмази. Его элегантность и структура, округлость и многогранность делают это вино поистине уникальным.

Осмелюсь сказать, что это Amarone, которое можно открыть и наслаждаться за едой, не чувствуя себя разбитым. Элегантный, мягкий и не перегруженный вкус — вот отличительные черты флагманского вина семьи Томмази. Пряные, землистые и мока оттенки дополняют стойкий букет сочных черешни, чернослива и сухофруктов. Виноград поступает с двух лучших участков в регионе Вальполичелла Классика.

Винодельня Tommasi — это семейное предприятие из живописного региона Венето на северо-востоке Италии, основанное в 1902 году Джакомо Томмази. Начав с небольшого хозяйства, семья постепенно расширила своё производство и стала известна благодаря высококачественным винам, олицетворяющим традиции и мастерство. Основной гордостью является знаменитое Amarone della Valpolicella, производимое по старинной технологии апассименто. Для этого виноград сорта Корвина и Рондинелла сушится на специальных стеллажах около четырёх месяцев, в результате чего ягоды теряют влагу, концентрируя вкус и аромат. Хозяйство выпускает также популярные вариации Ripasso Valpolicella, элегантное и освежающее Soave и нежное Lugana из винограда сорта Треббьяно ди Лугана.

