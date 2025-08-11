Японские дети, победившие в конкурсе рисунков о Монголии, посещают страну. Фото

CentralAsia (MNG) -

В мае в городе Яидзу префектуры Сидзуока был организован конкурс рисунков на «монгольскую» тему среди учащихся средних школ, а 10 лучших учеников, победивших в конкурсе, были награждены поездкой в Монголию.

Городские школьники приняли активное участие в первом в истории конкурсе рисунков, и 10 победителей путешествуют по Монголии с 4 по 9 августа.

Во время своего визита в Монголию школьники провели день с монгольскими школьниками, представили свои рисунки в столичной школе № 149 и дали пояснения к ним.

Они также путешествуют, чтобы углубить свои знания по истории и культуре Монголии, изучая монгольскую письменность и наследие, а также играя на монгольских шагае и наадгае.

Город Яидзу префектуры Сидзуока поэтапно реализует ряд мероприятий, посвященных 10-летию сотрудничества с районом Чингэлтэй, а также регулярно участвует в организации множества культурных и спортивных мероприятий для детей и молодежи, что является хорошим примером развития местных отношений между Монголией и Японией.

Яидзу-си, («город Горящая гавань») — портовый город в префектуре Сидзуока (Япония). Стоит на западном берегу залива Суруга. Развито рыболовство, выращивание чая, цитрусовых. Площадь города составляет 70,62 км², население — 139 699 человек (1 августа 2014).

Яидзу породнён с улан-баторским районом Чингэлтэй.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения