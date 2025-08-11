На северо-западе Турции произошло произошло магнитудой 6,1

На северо-западе Турции в 19:55 10 августа произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом пишет sondakika.com.

Землетрясение зафиксировано в районе Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг стихии залегал на глубине 11 км.

В результате землетрясения в Сындыргы обрушилось здание. Агентство по борьбе с наркотиками (AFAD) сообщило, что из-под обрушившегося здания удалось вытащить четырёх человек.

После землетрясения магнитудой 6,1 в Балыкесире зафиксировано три афтершока, эпицентр которых находился в районе Сындыргы: 4,6, 4,1 и 4,0.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что в результате землетрясения один человек погиб и 29 получили ранения. Обрушилось 16 зданий.