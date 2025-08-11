Монгольские школьники завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на международной олимпиаде Copernicus в США

CentralAsia (MNG) -
Около 3000 умных и старательных учеников из более чем 60 стран соревновались, чтобы проверить свои навыки и таланты на Международной олимпиаде Copernicus international olympiad, проходившей в Нью-Йорке, США, с 27 по 31 июля 2025 года.
Десять учеников 8-го класса Учебно-научно-методического центра математики района Баянгол города Улан-Батора успешно выступили в олимпиаде и завоевали золотую и серебряную медали.
На олимпиаде СУЛД Ганболд завоевал бронзовую медаль в номинации «Математика» среди учащихся 9–10 классов.
А также ученик ЭНГУУН Амарбаясгалан завоевал золотую медаль в категории по математике среди учащихся 5-6 классов на глобальном финальном туре олимпиады «HORIZON», проходившей в Нью-Йорке, США, с 21 по 26 июля 2025 года.
The Copernicus Olympiad — это международная платформа, предоставляющая возможность участвовать в увлекательных олимпиадах. Олимпиады дают учащимся с 3-го по 12-й класс возможность продемонстрировать свои таланты и пообщаться со сверстниками со всего мира.
The Copernicus Olympiad, основанная в 2020 году в Хьюстоне, штат Техас, была создана увлеченными педагогами с богатым международным опытом. Название «Коперник» происходит от имени известного польского математика, физика и астронома Николая Коперника, который произвел революцию в нашем понимании космоса, предположив, что планеты вращаются вокруг Солнца, и бросив вызов давнему убеждению, что Земля является центром Вселенной.
The Copernicus Olympiad предоставляет учащимся со всего мира возможность соревноваться в четырёх увлекательных дисциплинах:
✔ Естественные науки
✔ Физика и астрономия
✔ Предпринимательство
✔ Математика
Олимпиада открыта для учащихся с 3-го по 12-й класс и продолжает расширяться, привлекая участников из 54 стран, и их число продолжает расти.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews