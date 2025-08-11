Монголия усилит сотрудничество с Королевством Бутан во всех секторах

Первая консультативная встреча между министерствами иностранных дел Монголии и Королевства Бутан состоялась в Улан-Баторе 7 августа 2025 года.

Встречу провели сопредседатели: государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии Мөнхтушиг Лханаажав и государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Бутана Пема Чоден.

В начале встречи госсекретарь Министерства иностранных дел Монголии Мөнхтушиг Лханаажав подчеркнул, что Монголия и Королевство Бутан, будучи развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, имеют широкие возможности для активизации сотрудничества во всех секторах посредством обмена опытом и передовой практикой в области развития. Государственный секретарь выразил приверженность Монголии углублению взаимодействия в таких областях, как экономика, сельское хозяйство, образование и здравоохранение.

Государственный секретарь г-жа Пема Чоден отметила, что государственный визит Его Величества Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука в Монголию в 2024 году стал историческим событием, укрепившим основы двусторонних отношений. Государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Бутана Пема Чоден подчеркнула, что у сторон есть широкие возможности для совместной работы по реализации инициатив, согласованных главами государств.

Стороны вспомнили исторический государственный визит Его Величества Короля в Монголию в июле 2024 года и подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению отношений, основанных на взаимопонимании и партнерстве. В ходе переговоров основное внимание было уделено образованию, культуре, сельскому хозяйству и расширению межчеловеческих обменов.

Отмечая новый этап взаимодействия между Бутаном и Монголией, обе стороны выразили оптимизм в отношении того, что консультации послужат платформой для укрепления уз дружбы и сотрудничества.

Также депутат парламента и заместитель главы парламентской группы Монголия-Бутан Баярбаатар Баярмагнай вместе с другими членами группы 7 августа 2025 года встретился с представителями парламентской группы дружбы Бутан-Монголия Национальной ассамблеи Королевства Бутан.

По данным Департамента СМИ и публикаций Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии, Его Величество Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, король Бутана, посетил Монголию с государственным визитом в июле 2024 года по приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа. В рамках государственного визита стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в пяти областях: культура, образование, сельское хозяйство, традиционная медицина и средства массовой информации.

Заместитель руководителя парламентской группы Монголия-Бутан Батбаатар Бат выразил благодарность за то, что отношения и сотрудничество между правительствами и секторами двух стран успешно реализуются с момента визита представителей парламентской группы дружбы Бутан-Монголия Национальной ассамблеи Королевства Бутан в Монголию в апреле 2025 года, и что встречи были плодотворными. Заместитель руководителя Группы представил правовые реформы, политику и операции, в настоящее время реализуемые парламентом Монголии, отметив важность изучения и локализации передового опыта в законодательных органах.

Представители парламентской группы дружбы Бутан-Монголия Национальной ассамблеи Королевства Бутан выразили признательность за тёплый приём, выразив удовлетворение дальнейшим укреплением отношений и сотрудничества между двумя странами, разделяющими общие исторические, культурные и религиозные ценности. Кроме того, Королевство Бутан поделилось своей политикой, парламентской структурой и деятельностью, являясь страной-лидером в мире по индексу счастья. Стороны обменялись мнениями и изложили свои позиции.

Во встрече приняли участие члены парламентской группы Монголия-Бутан Эрдэнэболд Сухбаатар, Ганбаатар Амгаланбаатар и Саранчулуун Отгон, а также руководитель парламентской группы дружбы Бутан-Монголия Куэнга и члены группы Ринчен Вангди, Намгай Вангчук, Куэнзанг Тхинлей и Янчен Лхамо, которые обменялись мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

Член парламента Цэнгуун Саруулсайхан работает главой парламентской группы Монголия-Бутан, а депутаты парламента Баярбаатар Баярмагнай и Лодойсамбуу Чулуунбилэг работают заместителями главы группы. В состав парламентской группы входят депутаты от Ганбаатара Амгаланбаатар, Саранчулуун Отгон, Туваана Цэвэгдоржа, Тулга Буяа, Эрдэнэболда Сухбаатара и Эрдэнэбурэна Равжиха.

