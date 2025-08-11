Монголия стремится стать самодостаточной страной по производству метана и экспортировать его в Китай

CentralAsia (MNG) -
Сотрудничество расширяет возможности ТМК по масштабированию деятельности и привлечению высококвалифицированных партнёров, используя стремление Монголии развивать собственную газовую промышленность и высокий спрос на энергоносители в Китае.
TMK Energy обнаружила мощный угольный пласт на последней пилотной газовой скважине в Монголии
Компания TMK Energy Limited вскрыла 54 метра чистого угольного пласта на своем проекте по добыче газа из угольных пластов Гурвантэс XXXV в Южно-Гобийском бассейне в Монголии, что соответствует мощности близлежащих пилотных скважин и подтверждает стабильность и потенциал проекта.
Результаты опытно-промышленной эксплуатации скважины Lucky Fox LF-07 глубиной 420 м также полностью соответствовали ожиданиям компании. «Чистая угольность» — это совокупная толщина угольных пластов, пересеченных скважиной CSG, за исключением неугольных слоев, таких как сланец или песчаник в пределах пробуренного интервала.
Она представляет собой эффективную толщину угольного пласта, доступную для извлечения газа, и обычно измеряется в футах или метрах.
Бурение выполнялось по контракту с фиксированной стоимостью с использованием передовой буровой установки TDX200 компании Major Drilling, впервые установленной в Монголии. Операция была завершена безопасно и эффективно.
В настоящее время буровая установка демонтируется, и вскоре ТМК установит глубинные насосы и подключит скважину LF-07 к производственным объектам. Ввод в эксплуатацию ожидается в ближайшие недели.
Последняя важная веха знаменует собой завершение активного и продуктивного года для ТМК: пробурены четыре новые пилотные скважины, которые значительно расширяют мощности и добычу месторождения Lucky Fox. LF-07 призвана усилить работы по разгерметизации на проекте, что является критически важным шагом на пути к достижению коммерческих дебитов газа.
«Это очередной успешный результат нашего пилотного проекта: последняя пилотная эксплуатационная скважина вскрыла верхний угольный пласт на прогнозируемой глубине и ожидаемой мощности. После того, как скважина надежно закреплена за обсадной колонной, следующим этапом станет установка глубинного насоса и сопутствующего оборудования, а затем пусконаладочные работы, которые будут проведены в ближайшие недели, после чего скважина может быть введена в эксплуатацию», — заявил генеральный директор TMK Energy г-н Дугал Фергюсон.
Месторождение Гурвантэс XXXV занимает площадь 8400 квадратных километров и содержит крупнейший в Монголии условный ресурс природного газа категории 2С в объеме 1,2 триллиона кубических футов (TCF). Перспективные ресурсы проекта в размере 5300 миллиардов кубических футов (BCF) делают ТМК ключевым игроком в переходе Монголии на более чистую энергетику.
Успех проекта LF-07 последовал за стратегическим альянсом ТМК с пекинской компанией J-Energy, о котором было объявлено ранее на этой неделе.
Новое партнерство позволит использовать обширный опыт J-Energy, возглавляемой бывшими специалистами Shell China, для продвижения проекта Гурвантэс.
J-Energy окажет геологическую, инженерную и проектную поддержку для разработки комплексного плана освоения месторождения.
Альянс также оптимизирует логистику, используя близость проекта (менее 50 километров асфальтированных дорог) к пограничному переходу Шивээхурэн с Китаем, что значительно упрощает закупку оборудования и услуг.
Подтвержденный опыт работы J-Energy с компаниями, зарегистрированными на Австралийской фондовой бирже (ASX), такими как Sino Gas & Energy Holdings, укрепляет уверенность в их способности добиваться высокоэффективных результатов.
Кроме того, J-Energy поможет ТМК привлечь финансовых или проектных партнёров и получить вознаграждение за успешную реализацию проектов, выплачиваемое денежными средствами или акциями, в случае успешного инвестирования.
Последняя закрытая и завершенная скважина, а также новый стратегический альянс, знаменуют собой светлое будущее ТМК, поскольку компания приближается к коммерческой добыче и усиливает свою роль в предоставлении более чистых энергетических решений для региона.
Компания намерена ускорить революцию в использовании угольного газа в Монголии, прокладывая путь к долгосрочному устойчивому росту энергетической отрасли.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews