Монголия стремится стать самодостаточной страной по производству метана и экспортировать его в Китай

TMK Energy проводит бурение на пилотной скважине Lucky Fox LF-07

CentralAsia (MNG) -

Сотрудничество расширяет возможности ТМК по масштабированию деятельности и привлечению высококвалифицированных партнёров, используя стремление Монголии развивать собственную газовую промышленность и высокий спрос на энергоносители в Китае.

TMK Energy обнаружила мощный угольный пласт на последней пилотной газовой скважине в Монголии

Компания TMK Energy Limited вскрыла 54 метра чистого угольного пласта на своем проекте по добыче газа из угольных пластов Гурвантэс XXXV в Южно-Гобийском бассейне в Монголии, что соответствует мощности близлежащих пилотных скважин и подтверждает стабильность и потенциал проекта.

Результаты опытно-промышленной эксплуатации скважины Lucky Fox LF-07 глубиной 420 м также полностью соответствовали ожиданиям компании. «Чистая угольность» — это совокупная толщина угольных пластов, пересеченных скважиной CSG, за исключением неугольных слоев, таких как сланец или песчаник в пределах пробуренного интервала.

Она представляет собой эффективную толщину угольного пласта, доступную для извлечения газа, и обычно измеряется в футах или метрах.

Бурение выполнялось по контракту с фиксированной стоимостью с использованием передовой буровой установки TDX200 компании Major Drilling, впервые установленной в Монголии. Операция была завершена безопасно и эффективно.

В настоящее время буровая установка демонтируется, и вскоре ТМК установит глубинные насосы и подключит скважину LF-07 к производственным объектам. Ввод в эксплуатацию ожидается в ближайшие недели.

Последняя важная веха знаменует собой завершение активного и продуктивного года для ТМК: пробурены четыре новые пилотные скважины, которые значительно расширяют мощности и добычу месторождения Lucky Fox. LF-07 призвана усилить работы по разгерметизации на проекте, что является критически важным шагом на пути к достижению коммерческих дебитов газа.

«Это очередной успешный результат нашего пилотного проекта: последняя пилотная эксплуатационная скважина вскрыла верхний угольный пласт на прогнозируемой глубине и ожидаемой мощности. После того, как скважина надежно закреплена за обсадной колонной, следующим этапом станет установка глубинного насоса и сопутствующего оборудования, а затем пусконаладочные работы, которые будут проведены в ближайшие недели, после чего скважина может быть введена в эксплуатацию», — заявил генеральный директор TMK Energy г-н Дугал Фергюсон.

Месторождение Гурвантэс XXXV занимает площадь 8400 квадратных километров и содержит крупнейший в Монголии условный ресурс природного газа категории 2С в объеме 1,2 триллиона кубических футов (TCF). Перспективные ресурсы проекта в размере 5300 миллиардов кубических футов (BCF) делают ТМК ключевым игроком в переходе Монголии на более чистую энергетику.

Успех проекта LF-07 последовал за стратегическим альянсом ТМК с пекинской компанией J-Energy, о котором было объявлено ранее на этой неделе.

Новое партнерство позволит использовать обширный опыт J-Energy, возглавляемой бывшими специалистами Shell China, для продвижения проекта Гурвантэс.

J-Energy окажет геологическую, инженерную и проектную поддержку для разработки комплексного плана освоения месторождения.

Альянс также оптимизирует логистику, используя близость проекта (менее 50 километров асфальтированных дорог) к пограничному переходу Шивээхурэн с Китаем, что значительно упрощает закупку оборудования и услуг.

Подтвержденный опыт работы J-Energy с компаниями, зарегистрированными на Австралийской фондовой бирже (ASX), такими как Sino Gas & Energy Holdings, укрепляет уверенность в их способности добиваться высокоэффективных результатов.

Кроме того, J-Energy поможет ТМК привлечь финансовых или проектных партнёров и получить вознаграждение за успешную реализацию проектов, выплачиваемое денежными средствами или акциями, в случае успешного инвестирования.

Сотрудничество расширяет возможности ТМК по масштабированию деятельности и привлечению высококвалифицированных партнёров, используя стремление Монголии развивать собственную газовую промышленность и высокий спрос на энергоносители в Китае.

Последняя закрытая и завершенная скважина, а также новый стратегический альянс, знаменуют собой светлое будущее ТМК, поскольку компания приближается к коммерческой добыче и усиливает свою роль в предоставлении более чистых энергетических решений для региона.

Компания намерена ускорить революцию в использовании угольного газа в Монголии, прокладывая путь к долгосрочному устойчивому росту энергетической отрасли.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения