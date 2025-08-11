The Tonight Show выбрало Монголию в качестве своей первой франшизы в мире

Вы когда-нибудь смотрели знаменитое шоу Джимми Фэллона и думали: «Как было бы здорово, если бы такое великолепное шоу проводилось в Монголии?» Тогда приготовьтесь!

Самое популярное, смешное и удивительное шоу The Tonight Show выбрало Монголию для своей первой официальной международной франшизы.

В частности, NBCUniversal Formats и монгольское Central Television представляют любимое американское послеобеденное шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» на монгольской земле под названием «The Tonight Show Starring Ankhbayar».

The Tonight Show — американское ночное ток-шоу, выходящее на канале NBC с 1954 года. Ведущими шоу были шесть комиков: Стив Аллен (1954—1957), Джек Паар (1957—1962), Джонни Карсон (1962—1992), Джей Лено (1992—2009 и 2010—2014), Конан О’Брайен (2009—2010) и Джимми Фэллон (с 2014 года).

Является самой долгоживущей регулярной телевизионной развлекательной программой США, по-прежнему выходящей в эфир, а также третьей по сроку существования передачей NBC вслед за еженедельной информационной передачей Meet the Press (выходит с 1947 года) и утренней программой новостей Today (выходит с 1952 года). Программа также является старейшим в истории телевидения ток-шоу.

В течение истории название программы претерпевало изменения, изначально она вышла в эфир под заголовком Tonight. С 1962 года название изменилось на The Tonight Show, под которым его в течение 30 лет вёл Джонни Карсон. В последние десятилетия к заголовку стали прибавлять имя текущего ведущего, в настоящее время оно называется The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Джеймс Томас Фэллон — американский актёр, комик, певец, музыкант и телеведущий.

Джимми Фэллон родился 19 сентября 1974 в Бэй-Ридж, США, в семье Глории Фили и Джеймса Фэллона. Его отец, ветеран войны во Вьетнаме.

В школе Фэллона называли «клоуном класса». Учителя постоянно делали ему замечания, однако описывали его как «милого и хорошо воспитанного мальчика». В старшей школе, которую он окончил в 1992 году, он был задействован в различных спектаклях, а также два раза был выбран на пост директора класса. Джимми выиграл конкурс юного комика, сделав пародию на Пи-Ви Германа.

С 2014 года ведёт вечернее ток-шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на NBC, ранее был известен как актёр юмористической передачи Saturday Night Live (1998—2004), а также как ведущий шоу NBC «Поздняя ночь с Джимми Фэллоном» (2009—2014).

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

