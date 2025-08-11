Монгольские молодые спортсмены стали чемпионами Азии по шахматам среди любителей

Хишам Аль-Тахер, генсек АШФ, ӨЛЗИЙХИШИГ Хишигбат и ОДМАА Энхсайхан

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по шахматам среди любителей проходил в Гонконге, специальном административном районе Китайской Народной Республики, с 1 по 10 августа 2025 года.

Чемпионкой Азии по шахматам среди юниоров 2025 года стала 16-летняя ОДМАА Энхсайхан, выступавшая в женской категории с рейтингом до 2000 очков.

ОДМАА Энхсайхан

В категории среди шахматистов с наивысшим рейтингом до 2300 на чемпионате Азии среди любителей 2025 года кубок чемпионата завоевал представитель «ABChess Academy» ӨЛЗИЙХИШИГ Хишигбат, набравший 7,5 очков из 9.

ӨЛЗИЙХИШИГ Хишигбат

В Гонконге ӨЛЗИЙХИШИГ Хишигбат соревновался в трех дисциплинах и показал следующие впечатляющие результаты: он завоевал золотую медаль в стандартной дисциплине, золотую медаль в рапидной дисциплине и серебряную медаль в блиц-дисциплине.

