Строительство завода по глубокой очистке воды, финансируемого США, скоро будет запущено в эксплуатацию

Строительство современного водоочистного сооружения, возводимого у восточного подножия горы Сонгинохайрхан в столице, завершено на 99,5 процента.

27 инженеров и техников Департамента водоснабжения, которые будут отвечать за эксплуатацию завода, приступили к обучению 31 июля, начав с установки и тестирования оборудования.

Премьер-министр Занданшатар Гомбожав, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Монголии Ричард Буанган, а также губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ ознакомились с ходом строительства завода.

Станция, строительство которой ведется в рамках Соглашения II между правительством Монголии и американской корпорацией «Вызовы тысячелетия», будет очищать до 50 миллионов кубометров воды, добываемой из крупнейшего западного источника Улан-Батора, для соответствия монгольским стандартам питьевой воды и подавать ее в централизованную сеть.

Программа улучшения водоснабжения Улан-Батора действует до 31 марта 2026 года. Общий объем финансирования составляет 461 миллион долларов США за счет гранта Корпорации «Вызовы тысячелетия» США и инвестиций правительства Монголии. Цель программы — обеспечить долгосрочное и устойчивое удовлетворение потребностей столицы в воде.

Программа состоит из трех взаимосвязанных проектов: создание нового западного источника водоснабжения, переработка сточных вод и обеспечение устойчивости водного сектора.

Помимо создания новых источников для удовлетворения растущих потребностей Улан-Батора, Монголия реализует комплексную программу по обеспечению устойчивости водного сектора путем укрепления институционального потенциала организаций водоснабжения и водоотведения, улучшения нормативно-правовой базы и строительства двух крупных заводов по очистке и переработке воды впервые в Монголии. Это увеличит водоснабжение Улан-Батора более чем на 80 процентов, создав благоприятные возможности для расширения столицы на запад и экономического роста.

