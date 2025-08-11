экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Видео — Последствия землетрясения в Турции
Предыстория: На северо-западе Турции произошло произошло магнитудой 6,1

CentralAsia (CA) -  В Сети опубликовали видео последствий землетрясения в Турции.

Землетрясение магнитудой 6.1 было зафиксировано в турецком Балыкесире в воскресенье, 10 августа, в 19:53 по местному времени.

По данным AFAD на 22:01 всего произошло 20 подземных толчков — 15 афтершоков магнитудой от 0 до 3,0 и пять афтершоков магнитудой от 4,0 до 5,0. Сильнее всего землетрясение ощущалось в провинциях Балыкесир, Измир, Маниса и Стамбул.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что в результате землетрясения один человек погиб и 29 получили ранения. Обрушилось 16 зданий.

 

