Видео — Последствия землетрясения в Турции
- 9:43, 11 августа 2025
CentralAsia (CA) - В Сети опубликовали видео последствий землетрясения в Турции.
Землетрясение магнитудой 6.1 было зафиксировано в турецком Балыкесире в воскресенье, 10 августа, в 19:53 по местному времени.
По данным AFAD на 22:01 всего произошло 20 подземных толчков — 15 афтершоков магнитудой от 0 до 3,0 и пять афтершоков магнитудой от 4,0 до 5,0. Сильнее всего землетрясение ощущалось в провинциях Балыкесир, Измир, Маниса и Стамбул.
Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что в результате землетрясения один человек погиб и 29 получили ранения. Обрушилось 16 зданий.
